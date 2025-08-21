Забавят пощенските пратки за САЩ, може да ги върнат

България

Забавят пощенските пращи за САЩ, може да ги върнат

Всемирният пощенски съюз разработва решение

21 август 2025, 16:05
21 август 2025, 16:05
Източник: БТА

В ъв връзка с нови изисквания от страна на Администрацията на САЩ и нова методология за събиране и превеждане на мита, ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ, съобщават от Български пощи.

Възможно е връщане на пратки от пощенския оператор в САЩ и необходимост от повторното им изпращане.

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Завишени са и изискванията към предварителните електронни данни за митническа декларация, изпращани към пощенския оператор в САЩ.  

Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на САЩ.

Колко пари печели САЩ от митата?

То все още не е финализирано и оперативното му внедряване е в процес на разработка. В резултат на това се очакват временни прекъсвания на редовните потоци от международна поща.

Източник: Bgpost.bg    
Източник: Bgpost.bg
