Чийзкейк със свежи смокини, който ще ви омагьоса

Кремообразната плънка, сладостта на узрелите смокини и хрупкавата бисквитена основа се сливат в перфектна хармония

21 август 2025, 16:11
Източник: iStock/Getty Images

А роматът и вкусът на лятото в една хапка: няма по-изискан чийзкейк от този със сочни пресни смокини. Ако обичате класическия чийзкейк, но търсите нещо различно и запомнящо се, тази рецепта е точно за вас.

Кремообразната плънка, сладостта на узрелите смокини и хрупкавата бисквитена основа се сливат в перфектна хармония. След като го опитате, връщането към обикновения чийзкейк ще ви се струва невъзможно.

Чийзкейк със смокини 

Необходими продукти:

За основата:

200 г чаени бисквити

100 г масло

За крема:

500 г крема сирене или меко сирене за мазане

200 г заквасена сметана

150 г захар

3 яйца

За смокините:

8–10 пресни, добре узрели смокини

2 с.л. захар

Източник: iStock/Getty Images

Приготвяне стъпка по стъпка

  • Подготовка на смокините

Измийте ги и ги разполовете. Сложете ги в плитка тенджера, поръсете със захарта и гответе на среден огън около 5 минути – докато захарта се разтвори и плодовете леко омекнат. Отстранете от котлона и оставете да се охладят.

  • Бисквитена основа

Смелете бисквитите в блендер или кухненски робот. Добавете разтопеното масло и разбъркайте, докато се получи еднородна смес. Намажете формата с масло или я покрийте с хартия за печене. Притиснете бисквитената смес към дъното и на около 2–3 см по стените. Оставете във фризера, докато приготвяте крема.

  • Кремообразна смес

В купа разбийте крема сиренето, заквасената сметана, захарта и яйцата с миксер до гладка и пухкава консистенция. Извадете основата от фризера. Изсипете половината от крема, подредете половината смокини, след това добавете останалия крем и завършете с останалите плодове отгоре.

  • Печене

Загрейте фурната на 160°С. Сложете формата със сладкиша на средната решетка. На долната поставете тава или тенджера с вода – така чийзкейкът ще се изпече равномерно и без да се напука. Печете около 60 минути, докато краищата станат златистокафяви, а центърът стегне.

  • Охлаждане

Изключете фурната и оставете сладкиша вътре още 1 час. След това го извадете и оставете да се охлади напълно на стайна температура. Покрийте с фолио и приберете в хладилник за поне 12 часа – а най-добре за 24 часа – преди сервиране.

Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
чийзкейк смокини рецепта десерт сладкиш крема сирене печене бисквитена основа летен десерт плодов десерт
