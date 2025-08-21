Любопитно

"Това са най-лесните пари, които съм изкарвала": Тенисистката Сачия Викъри се присъедини към OnlyFans

„Това са най-лесните пари, които съм изкарвала"

21 август 2025, 16:24
Сачия Викъри
Източник: Getty Images

Т енисистката Сачия Викъри отново е под светлините на прожекторите – този път не заради спортните си умения. Американката стартира участието си в квалификациите за US Open тази седмица, но паралелно с това призна, че се е присъединила и към платформата OnlyFans – решение, което по думите ѝ е „променило живота ѝ“, предаде New York Post

„Много съм открита и не ме интересува какво хората мислят за мен,“ каза Викъри в сесия с въпроси и отговори в Instagram. „Това са най-лесните пари, които съм изкарвала, и ми харесва да го правя.“

В профила си в Instagram, където има над 40 000 последователи, тя рекламира съдържанието си в OnlyFans като „пикантно“ – включително „най-дългото ѝ видео под душа“, „късно вечерно разтягане“ и „танци на лодка“.

Вече не излизам на срещи безплатно заради поведението на мъжете. Сега изисквам депозит. Изпратете ми 1000 долара и можем да се видим,“ написа Викъри.

30-годишната тенисистка е спечелила около 2 милиона долара за 14-годишната си кариера и достигна №73 в света през 2018 г. Но тя призна, че откакто е открила акаунта си в OnlyFans през януари, е изненадана от мащаба на интереса.

„Никога повече няма да говоря лошо за момичета в OnlyFans. Защото парите, които изкарах само за два дни там, ме оставиха без думи. Бях буквално шокирана,“ каза тя.

„Винаги съм се стремяла да разширявам границите,“ сподели тя в подкаста Black Spin Global през юни. „Била съм откровена за расистките нападки онлайн, за подигравките с тялото ми. Винаги говоря открито. Все още играя тенис и кариерата ми продължава, но искам да правя и други неща извън корта. Започвам да проучвам нови възможности в социалните мрежи.“

„Фактът, че съм тенисистка, определено ми помогна в популяризирането,“ добави Викъри. „Не правя прекалено много съдържание, но ми е комфортно и резултатите са повече от добри.“

А резултатите ѝ не закъсняха и на корта. Викъри започна успешно квалификациите за US Open с победа над Анастасия Соболева във вторник и си осигури мач срещу №21 в схемата Ела Зайдел в четвъртък.

Източник: New York Post    
