Най-паметните секс сцени в киното: Тайни от снимачната площадка

Н а екрана секс сцените са създадени, за да предложат на зрителите онова, което търсят – гореща химия и правдоподобна страст, всичко това с цел да разпали въображението на феновете.

Но зад камерата историята често е съвсем различна. Тази седмица Емили Атак разкри тайните около заснемането на своята „освобождаваща“ гола сцена в „Съперници“, като сподели пред The Sun, че ѝ дали специални бикини, за да изглежда сякаш има „истинска прическа от 80-те“.

Тя обясни: „Трябваше да имам „меркин“, както му казват, и минах през всевъзможни проби за него. Но това всъщност ми помогна – чувствах се сякаш нося огромни космати бикини и само гледах монитора и се питах: „О, изглеждам ли добре? О, Боже!“

„Да се видиш гол пред камерата е толкова странно и изнервящо, но щом видях кадрите, си казах: „О, добре.“

Истината е, че зад кулисите на любимите ни филми и сериали съществуват десетилетни – и често доста странни – професионални тайни и трикове, които помагат на актьорите да се справят с толкова интимни сцени.

Ето как звездите разкриват най-пикантните подробности:

Когато „Бриджъртън“ се появи в Netflix, зрителите говореха само за едно – секс сцените, и то в изобилие.

В първия сезон химията между Фийби Дайнвър (Дафни Басет) и Реже-Жан Пейдж (херцогът на Хейстингс, Саймън Басет) бе основната причина за шумния успех.

В интервю за Glamour Фийби призна: „Снимахме интимните сцени като каскади – с репетиции, блокирани движения и топки за йога, така че никога да не се чувстваш изложен. Винаги беше безопасно. Репетирахме толкова много с Реже, че знаехме всяка стъпка. Беше изцяло практично.“

В The Late Show Пейдж добави с усмивка: „Фийби и аз имахме ужасен дъх на кафе през цялото време! Сключихме пакт още в началото. Това е едно от онези неща, които обсъждаш: „Хей, сцената е след обяд – без лук? Без чесън? Само кафе?“ И двамата си казахме: „Аз обичам кафе, не ми пречи.“ Така че имахме безопасно място за кафе през целия сезон.“

Преобразяване на дупето

Джонатан Бейли, в ролята на Антъни Бриджъртън, също имаше своите разголени сцени.

„Кой не би искал да играе герой, чието дупе опознаваш преди лицето?“ – пошегува се актьорът.

За професионализма той добавя: „Секс сцените ми даваха усещане за сила. Жените на снимачната площадка се чувстваха сигурни, а това кара и теб да се чувстваш защитен. Разбира се, идва момент, когато ти свалят бричовете и викат гримьора – оказва се, че само трябва да ти полират дупето.“

Пред Radio Times той обяснява, че индустрията се е променила: „Има нови трикове – малки възглавнички, наполовина надути нетболни топки... Ако двама души снимат секс сцена, има правило – три прегради между тях. Топката позволява движение без физически контакт. Звучи глупаво, но спасява от неловкост.“

Когато спортът помага

Нетболната топка не е единственото спортно пособие, използвано в киното.

Кейт Уинслет си спомня, че за филма „Романтика и цигари“ (2005) режисьорът Джон Туртуро я поставил върху малка фитнес топка, за да щади изкълчения ѝ глезен.

„Двама реквизитори я държаха, но знаех, че може да избухнат в смях, затова казах: „Сложете си нещо в устата, не искам да се смеете.“

Чаша смелост

Много звезди признават, че понякога прибягват до алкохол за смелост преди интимни сцени.

Дженифър Лорънс например споделя за „Пътници“ (2016): „Щях да ме набият заради секс сцената, толкова беше стресиращо. А след това вкъщи се чувствах виновна, защото Крис беше женен за Ана Фарис.“

Крис Прат потвърди: „За мен не беше толкова странно, но за Джен беше първи път. Режисьорът дори попита: „Искаш ли чаша вино?“ Това помогна да се разчупи напрежението.“

По сходен начин Марго Роби призна за „Вълкът от Уолстрийт“ (2013): „Изпих три шота текила около девет сутринта, защото бях ужасно нервна.“

Скрито достойнство

Звездите от „Петдесет нюанса сиво“ Джейми Дорнан и Дакота Джонсън добре познават интимните сцени.

„Достойнството ти е запазено в една малка чантичка в телесен цвят“ – сподели Джейми пред GQ. „Слагаш всичко вътре, връзваш го като торбичка с грозде... Доста странно е да го правиш всеки ден.“

Дакота допълва пред Marie Claire: „Носех прашки без презрамки с лепкава част, като лепенки за зърна. Но лепилото се износваше и накрая ги залепяха със суперлепило към тялото ми. Винаги слагах по два.“

Смях между дублите

Хуморът често помага в неловките ситуации.

Райън Рейнолдс си спомня как Оливия Уайлд го изненадала по време на „Промяната“ (2011): „Свалям ѝ горнището и сутиена, а върху лепенките ѝ – нарисувани усмихнати личица. В един момент тя слага ръцете ми върху гърдите си, после аз ги махам и виждам върху дланите си две усмивки. Нямах идея как да реагирам.“

Самата Оливия обобщава: „Хората си мислят, че секс сцените са бляскави и секси, но всъщност в стаята има 50 души. Непрекъснато спираш и започваш, а някой крещи: „Мръдни ръката, свали рамото!“ Няма нищо романтично.“