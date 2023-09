Риана и ASAP Rocky показаха за първи път новородения си син (СНИМКИ)

Певицата Риана и приятелят й - рапърът Ей Ес Ей Пи Роки, показаха за първи път снимки на втория си син, предаде Асошиейтед прес.

Месец след раждането: Разкриха необичайното име на втория син на Риана и ASAP Rocky

Момченцето, родено на 1 август т.г., се казва Райът Роуз.

