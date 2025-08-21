България

Съдят за подкуп олимпийския шампион Иван Иванов и сина му

Двамата ще се изправят пред съда за поискан и получен подкуп на стойност 62 500 лева

21 август 2025, 17:10
Съдят за подкуп олимпийския шампион Иван Иванов и сина му
Източник: БТА

О лимпийският шампион по вдигане на тежести от 1992 година Иван Иванов и синът му отиват на съд за поискан и получен подкуп от 62 500 лева. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура, предава NOVA.

В съда е внесен обвинителен акт за случая от края на 2023 година. Тогава синът Иван Иванов-младши, който работи като експерт в Министерството на младежта и спорта, беше арестуван с белязаната сума. По съъщото време бащата беше член на федерацията по вдигане на тежести.

Парите били свързани със субсидията за федерацията във връзка с домакинството на Европейското първенство по вдигане на тежести миналата година.

Пуснаха под домашен арест Иван Иванов - син

От прокуратурата казват, че синът организирал среща, на която поискал от председателя на федерацията по вдигане на тежести Ариф Маджид 62 500 лева и подробно му обяснил, че тази сума представлява 5% от одобреното държавно финансиране, както и че даването ѝ ще осигури безпроблемно взаимодействие с министерството по приемане отчета на федерацията. Иванов обяснил на Меджид, че в замяна на исканите пари ще окаже цялото необходимо въздействие върху длъжностно лице в дирекция „Финанси“ не само по приемане на отчета, но и по безпроблемно бъдещо съгласуване на получаване на финансовата субсидия за 2024 г., става ясно от съобщението на прокуратурата.

Маджид отговорил, че това е „огромно извиване на ръце“, но от думите на Иванов разбрал, че ако не даде парите, ще последват негативи за федерацията, както при приемане на отчета, така и при приемане на проекта за бюджет за 2024 г., който бил на стойност над 1,6 млн. лева, като със заплатите нараствал на около 2 млн.

След акцията в Министерството на спорта: Повдигнаха обвинение на баща и син за подкуп

На 15 декември двамата се срещнали в автомобила на Маджид, паркиран в близост до министерството. Той носел поисканата му сума в предварително белязани банкноти в седем пачки, осигурени от Комисията за противодействие на корупцията, твърдят от държавното обвинение. Иванов бил с черно дълго яке, тъмни очила и носел правоъгълна чанта, в която поставил парите и се отправил пеша към главния вход на сградата на министерството, където малко преди да достигане стъпалата, бил задържан.

Източник: NOVA    
Иван Иванов подкуп
