П рез 1978 г. феновете на писателя Дж. Р. Р. Толкин започват да отбелязват 22 септември като Световен ден на хобитите. На тази дата са родени двама от най-обичаните литературни герои - Фродо и Билбо Бегинс.

The happiest of birthdays to #Bilbo and #Frodo! Thank you for showing us what true courage and self-sacrifice look like. #HappyHobbitDay pic.twitter.com/xZ2ZgfCpQx