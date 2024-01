Фалшива тревога: Как най-опасният астероид се оказа космически апарат

К огато става въпрос за защита от астероиди, ние не сме добре подготвени. Направени са множество проучвания - знаем къде се намират астероидите, които застрашават планетата, и дори как да ги отклоним благодарение на DART (система от мрежи, безжични устройства, които се управляват от един главен шлюз - бел.ред.). Разширихме много броя на известните обекти, но има много, които са открити твърде късно, в много случаи от аматьори. Това съобщава IFL Science.

Сред тези талантливи и всеотдайни хора е и екипът, който стои зад обсерваториите на Northolt Branch, който през годините е отговорен за откриването на много близки до Земята обекти, провеждайки десетки хиляди наблюдения.

Историята на един много опасен астероид започва от техните наблюдения. Това е срещата на усърдната човешка работа с автоматичните системи, които създават тази забавна история.

Ето кои са космическите мисии планирани за 2024 г.

Нека се върнем към 10 април 2020 г. Пандемията продължава да се разпространява и много държави са блокирани, обсерваторията на Northolt Branch, разположена в Лондон, Англия, забелязва обект, който се движи в небето. Наблюденията са споделени с Центъра за малки планети (MPC), който събира наблюдения и изчислява орбити.

Мистериозният обект е бил регистриран преди 10 април. С тези данни MPC може да изчисли орбитата и да даде официално обозначение на обекта: 2020 GL2.

Лабораторията за реактивно движение на НАСА разполага със система, наречена Sentry, която може да изчисли риска от бъдещ сблъсък между Земята и обекта. Ако обектът има налична орбита, Sentry може да ви каже, колко рисков може да бъде астероидът. А 2020 GL2 е бил рисков астероид - шансът му да удари Земята през 2028 г. е 1 към 400 000.

Днес това може да не звучи като голямо число, но времевата рамка е кратка. Има астероиди с по-висок риск, но ние познаваме орбитите им добре. Рискът при тях се простира в следващите десетилетия, ако не и в следващото столетие, както при Бену. Имаме време да се справим с тези рискове, ако е необходимо, смятат експерти.

Следователно 2020 GL2 изглежда е обект, който си струва да бъде наблюдаван.

Оказа се обаче, че това изобщо не е астероид, а по-скоро мисията на Европейската космическа агенция (ЕКА) "БепиКоломбо" (BepiColombo), предава IFL Science.

Сондата "БепиКоломбо" беше (и все още е) на път към Меркурий. За да стигне дотам с възможно най-малко гориво, той използва преминаването си край планетите, за да забави и промени орбитата си. На 10 април космическият апарат отново промени орбитата си. До 2028 г. той ще изучава подробно Меркурий.

Обсерваторията Northolt Branch съобщи, че внезапно е била обявена за "откривател" на този нов обект, но не е било уточнено, че той е с изкуствен характер.

След като грешката е открита, официалният запис на опасния 2020 GL2 е изтрит от мрежата и сега съществува само в интернет архива. Това не е първият случай, в който космически апарати по погрешка се смятат за естествени обекти в близост до Земята. "Розета" (известен още като 2007 VN84) и "Гая" (2015 HP116), и двете мисии на Европейска космическа агенция (ЕКА), бяха "етикирани”.

The Most Dangerous Asteroid That Never Washttps://t.co/HvjYJlDHJe