Намислете си желание! Очаква ни дъжд от падащи звезди тази вечер

П ървият метеорен дъжд за годината е на път да достигне пика си, но трябва да сте готови, ако искате да го зърнете.

„Квадрантидни" трябва да достигнат своя връх в 12:53 UTC на 4 януари 2024 г., с до 110 до 120 метеора, преминаващи през атмосферата на час. Това е един от най-интензивните метеорни потоци, които красят нашето небе годишно, достигайки пик само за шест часа, преди да отшуми, оставяйки наблюдателите, които го пропуснат, да чакат още 12 месеца за следващия.

Най-добре видима в Северното полукълбо, лъчистата точка на „Квадрантидни" – мястото в небето, от което изглежда, че идват метеорите – е точно под Голямата мечка, между съзвездията Воловар и Дракон.

Метеорните дъждове са едни от най-прекрасните “шоу програми”, които се виждат в нощното небе. Повечето от тези скални късове са комети, но някои метеорни потоци се произвеждат от астероиди.

