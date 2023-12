Ето кои са космическите мисии планирани за 2024 г.

Н яколко вълнуващи космически мисии - от Южния полюс на Луната до покрит с лед океански свят, са планирани за изстрелване през 2024 г., съобщиха Асошиейтед прес и електронното издание "Конвърсейшън".

Отминаващата 2023 г. се оказа важна за космоса - мисията "ОСИРИС-РЕКС" на НАСА върна проба от астероид, а индийската програма "Чандраян-3" изследва Южния полюс на Луната. Настъпващата 2024 г. се очертава да бъде още една вълнуваща година за космически изследвания.

Няколко нови мисии в рамките на програмата на НАСА "Артемис" ("Артемида") ще бъдат насочени към Луната.

През втората половина на годината ще се проведат няколко изстрелвания, като през септември ще бъде даден старт на мисия за изследване на марсианските луни, през октомври - "Европа Клипър" (Europa Clipper) и "Хера", а през ноември - на "Артемис II" и на VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover - Роувър за изследване на полярните райони и летливите съединения) към Луната, ако всичко върви по план.

Шест космическите мисии, които се очакват през 2024 г.

"Европа Клипър" (Europa Clipper)

Two million! But who's counting? (It's us, we're counting.) 🥳 It's official – the names of millions of Earthlings will ride aboard our spacecraft when it launches next year.

НАСА ще изстреля "Европа Клипър", която ще изследва една от най-големите луни на Юпитер - Европа. Тя е по-малка от естествения спътник на Земята, а повърхността й е изградена от лед. Под ледената си обвивка Европа вероятно крие солен океан, който според учените съдържа над два пъти повече вода, отколкото всички океани на планетата ни, взети заедно.

С помощта на "Европа Клипър" учените искат да проучат дали океанът на луната Европа може да бъде подходящо място за извънземен живот.

Прозорецът за изстрелване започва на 10 октомври 2024 г. и продължава 21 дни. Космическият апарат ще бъде изстрелян с ракета на "Спейс Екс" и ще пристигне до Юпитер през 2030 г.

"Артемис II" ("Артемида II")

As we count down to 2024, we're looking back at the progress we made towards #Artemis II this year.



In 2023, teams at #NASAMarshall and #NASAMichoud manufactured and tested many elements of @NASA_SLS for this mission.



Learn more about @NASAArtemis II >> https://t.co/GIHf4nLtpk pic.twitter.com/zgQGGDKZBg — NASA Marshall (@NASA_Marshall) December 22, 2023

С мисията "Артемис", наречена на сестрата близначка на Аполон в гръцката митология, НАСА планира да се върне на Луната. САЩ ще изпратят хора на естествения спътник на Земята за първи път от 1972 г. , включително първата жена и първия цветнокож. Мисията включва и планове за по-дългосрочно, устойчиво присъствие в космоса, което ще подготви НАСА за евентуално изпращане на хора още по-далеч - на Марс.

"Артемис II" е първият етап от този план с екипаж, като по време на 10-дневната мисия на борда ще има четирима астронавти.

Стартът й е планиран за ноември 2024 г. Но има вероятност да бъде отложен за 2025 г., в зависимост от това дали цялото необходимо оборудване - скафандри и кислородно оборудване, е готово.

VIPER в търсене на вода на Луната

Is there water on the Moon? Yes, in the form of ice. Water is critical for future missions, which is why our golf cart-sized VIPER rover will explore the lunar South Pole in search of ice:

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover - Роувър за изследване на полярните райони и летливите съединения) е робот с размерите на количка за голф, който НАСА ще използва за изследване на Южния полюс на Луната в края на 2024 г.

Първоначално планирана за изстрелване през 2023 г., НАСА отложи мисията, за да завърши повече тестове на системата на спускаемия апарат.

Целта на мисията е да търси летливи вещества - молекули, които лесно се изпаряват - вода и въглероден диоксид, при лунни температури. Те биха могли да осигурят ресурси за бъдещи изследвания на Луната от хората.

Изстрелването и доставката на VIPER до лунната повърхност са планирани за ноември 2024 г.

Мисиите Lunar Trailblazer и PRIME-1

This is just one of four planned missions currently in the works using MSolo. Amy Eichenbaum, the PRIME-1 deputy manager, says that wasn't original plan, but it has seen some benefits for taxpayers.

Подобно на VIPER, мисията Lunar Trailblazer ще търси вода на Луната.

Но докато VIPER ще кацне на повърхността на Луната и ще изследва в детайли определен район близо до Южния полюс, Lunar Trailblazer ще обикаля около естествения спътник на Земята, като ще измерва температурата на повърхността и ще картографира разположението на водните молекули по цялата Луна.

Мисията Lunar Trailblazer може да бъде готова в началото на 2024 г.

Тъй като обаче това е вторичен полезен товар, времето за изстрелване на Lunar Trailblazer зависи от готовността за изстрелване на основния полезен товар. Lunar Trailblazer ще пътува с мисията PRIME-1, планирана за изстрелване в средата на 2024 г.

PRIME-1 ще извършва сондажи в Луната и ще изпробва апарата, предназначен за VIPER. Но датата на изстрелването вероятно ще зависи от това дали по-ранните изстрелвания ще се осъществят навреме.

Японската мисия към марсианските луни

The Japanese H3 rocket has performed a static fire ahead of it's inaugural flight, currently scheduled for next month. Future launches of the H3 include the HTV-X to the ISS and the Martian Moons eXploration (MMX) mission, which will return samples from Mars' moon Phobos to Earth

Докато Луната има много посетители - големи и малки, роботизирани и с екипаж, планирани за 2024 г., то луните на Марс - Фобос и Деймос, също скоро ще имат посетител.

Японската агенция за изследване на космическото пространство (ДЖАКСА) има роботизирана мисия, планирана за изстрелване около септември 2024 г. Основната научна цел на мисията е да определи произхода на естествените спътници на Марс.

Космическият апарат ще прекара три години около Марс, като ще извършва научни операции за наблюдение на Фобос и Деймос. Той ще кацне и на повърхността на Фобос и ще събере проба, преди да се върне на Земята.

Мисията "Хера" на Европейската космическа агенция

Catastrophic Earth Impactors Are Highly Unlikely In Next 10,000 Years: Next year, the European Space Agency's Hera mission is heading to the binary asteroid Didymos-Dimorphos to further Earth's defense against wayward asteroidal impactors.

"Хера" е мисия на Европейската космическа агенция за завръщане в астероидната система Дидимос-Диморфос, която мисията ДАРТ на НАСА посети през 2022 г.

Началото на "Хера" ще бъде дадено през октомври 2024 г., като в края на 2026 г. ще се насочи към Дидимос и Диморфос, за да изследва физическите свойства на астероидите.