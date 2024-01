Ядрените оръжия като инструмент за защита на планетата

В ъпреки че е популярна тема, засягана във филмовото изкуство, ядреното унищожаване на приближаващ астероид в реалния свят се рекламира като много лоша идея.

Докато една ядрена бомба би могла да унищожи по-малък астероид, ядреното изстрелване на по-голям астероид само би го разбило на парчета. Тези парчета все биха застрашили нашата планета и може би дори ще влошат нещата, като предизвикат множество удари по цялата планета.

Но дали използването на ядрени оръжия срещу наближаващ астероид наистина е лоша идея?

Ако се използва правилната техника, ядрен взрив би могъл да се използва като устройство за отклоняване на астероид. За това съобщи Science Alert.

Изследователи от Националната лаборатория на Лорънс Ливърмор (LLNL) вече създадоха инструмент за моделиране, който може да симулира, какво може да се случи, ако ядрено устройство бъде взривено над повърхността на астероид. Инструментът помага да се подобри разбирането за това, как радиацията от ядрен взрив взаимодейства с повърхността на астероида и също така разглежда динамиката на ударната вълна, която може да повлияе на астероида.

Могат ли учените да спрат астероид „унищожител на планети“ да удари Земята

Експлозивната техника, наречена ядрена аблация, при която радиацията на взрива би изпарила част от повърхността на астероида, генерирайки експлозивен тласък и промяна в скоростта в отговор.

Моделът може да включва широка гама от начални условия, които симулират видовете астероиди, които наскоро учените са успели да проучат отблизо - от твърди скали до купчини развалини. Тези симулации дават на планетарните учени повече прозрения – и повече възможности – за това, кога космическа скала може да се стовари върху Земята.

„Ако имаме достатъчно време за предупреждение, потенциално бихме могли да изстреляме ядрено устройство, изпращайки го на милиони километри до астероид, който се насочва към Земята“, казва изследователят Мери Бърки от LLNL, цитиран от Science Alert.

„След това ще детонираме устройството или ще отклоним астероида, като го запазим непокътнат, но ще осигурим контролирано изтласкване от Земята. Бихме могли да нарушим астероида, разбивайки го на малки, бързо движещи се фрагменти, които също биха се отклонили от планетата“, посочва още той.

NASA’s asteroid-hunting space probe to come crashing back to Earth https://t.co/KYsbyQopHd