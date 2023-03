Еверест пази микробите, изкашляни и изкихани от алпинистите през годините

В сяка година стотици алпинисти лагеруват в Южния стълб на южната страна на връх Еверест в подготовка за опита си да достигнат „покрива на света“.

Въпреки че тези търсачи на приключения може да си вземат у дома някои заслужени права за самохвалство, ново проучване показва, че те може също да оставят след себе си някои упорити микроби, които изглеждат способни да се натрупат, за да оцелеят в ледените земи.

Въпреки екстремните условия на Еверест, изследователите са успели да култивират бактерии и гъбички, изолирани от седиментите на планината. Тези организми, които в по-голямата си част са в латентно състояние, може да са били транспортирани от по-малко екстремен терен до безснежното потапяне на южната колона от вятъра или от хора.

Това проучване разкрива въздействието на туристите върху най-високия връх в света и може да хвърли светлина върху границите на живота на Земята и потенциала за живот в други светове.

Разположен в планината Махалангур Химал на Хималаите, връх Еверест (Sagarmāthā на непалски или Chomolungma на тибетски) е по-висок от всяка друга земна повърхност на Земята, достигайки 8 849 метра над морското равнище.

Така че изследователите са изненадани да открият, че дори микроби, които са се адаптирали към топлия и влажен комфорт на нашите носове и гърла, като Staphylococcus и Streptococcus, са били в състояние да лежат латентни и да оцелеят в суровите, студени и сухи условия.

„Има човешки подпис, замразен в микробиома на Еверест, дори на тази надморска височина“, казва старши автор Стивън Шмид, микробен еколог в CU Boulder. „Ако някой дори си издуха носа или се изкашля, това е нещо, което може да се появи в даден момент.“

В допълнение към традиционните техники за култивиране, включващи растежа на бактерии върху богати на хранителни вещества агарови плочи, екипът секвенира фрагменти от генетичен материал в почвите, за да идентифицира специфични микроби. Съобщава се, че това е най-високата надморска височина, на която такива проби някога са били изследвани по този начин.

Членовете на екипа са разглеждали почвени проби от места като Андите, както и от Хималаите и Антарктида преди това, но казват, че това е първият път, когато проби, взети на тази височина, показват окончателни доказателства за микроорганизми, които са свързани с хората.

По-високите концентрации на ултравиолетова светлина, по-ниските температури и липсата на вода допринасят за смъртта на микробите на голяма надморска височина, така че само най-здравите организми могат да преминат през толкова враждебен климат като този.

Бактериите Staphylococcus и Streptococcus често се срещат в почвата, но генетичните последователности, идентифицирани в това проучване, са идентични с тези на обикновените видове, които обикновено колонизират нашата кожа и уста.

Нещо повече, пробите са взети на около 170 метра от мястото, където сополиви, подсмърчащи, кихащи хора обикновено създават лагери, преди да поемат предизвикателството на върха.

„Предвиждаме, че ако вземем проби в по-използваните от човека райони на планината, може да открием още повече микробни доказателства за човешкото въздействие върху околната среда“, пише екипът в своята статия.

Повечето микроби, като тези, пренасяни от хората на голяма надморска височина, преминават в латентно състояние или умират, когато са изложени на толкова екстремни условия, но някои организми могат да растат по време на кратки периоди на наличност на вода на големи височини, според предишни изследвания.

Тъй като температурите на въздуха рядко се издигат над -10 °C , не е известно дали оскъдната вода от топенето на леда може да подпомогне растежа на микробите и не е лесно да се тества растежа на микроби на такива екстремни места.

Така че почвата може да събира и замразява само организмите, които са били поставени там от въздуха или от хора. По-добрите условия в лабораторията може да са това, което им е помогнало да растат.

Температурите на въздуха в района на Маунт Еверест обаче се покачват с приблизително 0,33 °C на десетилетие, а през юли 2022 г. Южният стълб регистрира рекордно високо ниво от -1,4 °C. Тази тенденция на затопляне може да доведе до това организми, които в момента са неактивни, да станат активни в бъдеще.

Авторите казват, че наскоро инсталираната метеорологична станция на Южния стълб може да даде повече информация с течение на времето и повече наблюдения.

Засега изследователите не смятат, че това малко добавяне на човешки микроби към Еверест ще има голямо въздействие върху околната среда. Въпреки това, тази работа има значение за търсенето на извънземен живот, например, в случай че хората в крайна сметка достигнат Марс.

„Може да открием живот на други планети и студени луни“, казва Шмид. „Ще трябва да внимаваме, за да сме сигурни, че не ги замърсяваме с нашите микроби.“