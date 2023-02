Само за планинари: Когато изкуството възвеличае заснежените склонове

С нежната покривка навън нараства през февруари и това неимоверно ни кара да си мислим за ски и различни зимни спортове, както и за белите върхове в Хималаите, Алпите и дори родните планини. Любители на планинското изкачване не липсват и дори знаем за не една или две жертви дадени в следствие този интересен и динамичен спорт.

У нас едно от най-известните имена е Боян Петров, който изчезна в началото на 2018 година, изкачвайки връх Шиша Пангма.

Много е писани и говорено за планината. Неизбежно е всеки да се почувства малък пред нейната величественост и респектиран от тайните, които таи от векове.

В почит на планината и планинското изкачване, събрахме за вас няколко книги и филми, които ще ви помогнат да усетите емоцията, която предава планината и топлото усещане, което носи опознаването на един далечен и недокоснат в някои случаи свят.

Лавина, Блага Димитрова

Започваме с нещо българско, защото у нас има страхотни планини и изкачването им е традиция в редица български семейства. В „Лавина“ Блага Димитрова показва по един типичен за нея и много дълбоко емоционален начин, планинското приключение на група младежи, сблъсъците на характерите им, борбата за надмощие и смирението пред планината.

Борбата е най-вече насочена към прирордата вътре в нас и навън, но рано или късно всеки тръгнал към заснежените върхове разбира, че всички сме нищожни пред майката природа.

7 години в Тибет, Хайнрих Харер

Read the 7 years in Tibet Book by Heinrich Harrer, and just had to visit. pic.twitter.com/aUVQhcJPJ4