Ето кой навършва 120 години

Т ази година най-големият крокодил в света, дълъг над пет метра, празнува 120-ия си рожден ден според изчисленията на австралийските му гледачи, съобщи ЮПИ.

Крокодилът, обявен за най-голям в света от Световните рекорди на „Гинес“, се казва Касиъс – той беше уловен в река Финис в Северната територия на Австралия през 1984 г. Причината за улавянето му бяха обвиненията за причиняването на поредица убийства на добитък в района.

Look: World's largest crocodile estimated to be 120 years old https://t.co/60buPGR5Bh