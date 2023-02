Откриха болен алигатор в парк в Ню Йорк

С лужители от „Проспект парк“ в Бруклин, Ню Йорк намериха болен алигатор на територията му, предаде Ройтерс.

Животното е хванато и отнесено в зоопарка в Бронкс, където ще бъде подложено на лечение.

It's not clear how or when the gator ended up in the lake in Brooklyn's Prospect Park. https://t.co/2s0LiUXVMN

Персоналът, отговарящ за поддръжката на парка, открива алигатора в езерото на „Проспект парк“ в неделя сутринта и описва симптомите му като такива на летаргия и термичен шок.

Този вид крокодили обикновено обитават зони с тропически климат и са често срещани в югоизточните американски щати.

„Благодарни сме на Патрула за правоприлагане в парковете, както и на Рейнджърите на градските паркове, които заловиха и отнесоха алигатора в зоопарка“, каза говорител на Отдела по парковете.

Няма пострадали при залавянето и транспортирането на животното.

A four-foot-long alligator is being evaluated at the Bronx Zoo after it was found in Prospect Park Lake in Brooklyn. Officials believe the animal had been abandoned by someone who kept it as a pet.https://t.co/zemfepiOwj