"Съседната стая" спечели "Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция

Ф илмът "Съседната стая" на испанския режисьор Педро Алмодовар спечели наградата "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция, предадоха осведомителните агенции.

Церемонията беше излъчва на живо в сайта на форума.

Носителят на приза обяви председателката на журито на 81-вото издание на кинофестивала - френската актриса Изабел Юпер. За голямата награда се конкурираха 21 заглавия.

Драмата "Съседната стая" е първият англоезичен филм на Алмодовар и световната му премиера се състоя във Венеция. В главните роли са актрисите Джилиан Мур и Тилда Суинтън. Те играят отчуждени приятелки, които се запознават в младежките си години, докато работят в едно списание. По-късно обаче пътищата им се разделят. Ингрид, в чиято роля е Мур, пише романи, Марта, изиграна от Суинтън, става военен репортер. И сега, след години раздяла, двете се срещат отново.

Factbox-List of Winners at the 2024 Venice Film Festival https://t.co/tRw8EGpsBy