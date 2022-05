Тазгодишния кинофестивал в Кан: Страстни целувки, хумор и много емоции

П редседателят на журито Венсан Лендон целуна страстно по устните Карол Буке, а полският режисьор Йежи Сколимовски благодари поименно на магаретата, заснети във филма му - заключителната церемония на 75-ото издание на фестивала в Кан бе белязана от неочаквани моменти, предаде АФП.

Водещата Виржини Ефира зададе тона на церемонията, в който хуморът се провираше между емоционалните моменти. В словото си актрисата каза, че след края на тържеството ще се наложи да бъдат "върнати бижутата и фалшивите мигли". "От утре възрастните хора в Кан ще изглеждат наистина като възрастни хора", разсмя тя публиката със закачката си към актьорите и актрисите, които понякога изглеждат като неостаряващи на червения килим.

"Мислех, че това е моето жури, но не, аз просто имах право на един глас, това е демокрацията", започна речта си председателят на журито Венсан Лендон. Той продължи политическата метафора, като подчерта с ирония, че е твърде кратко "да бъдеш президент, само веднъж, и то за десет дни". След което се обърна към директора на фестивала Тиери Фремо с искане, подкрепено "единодушно от журито", за още един мандат. "Още четири години", започна да скандира той.

Френската актриса Карол Буке се появи на сцената, за да връчи специалната награда за 75-ото издание на кинофестивала. Тя използва възможността да си поиска целувка от председателя на журито Лендон, който веднага се отзова и я целуна страстно по устните. Истинска филмова целувка. Лендон предложи на Буке да остане на сцената за следващата награда, след като тя връчи приза на братя Дарден за техния "Тори и Локита". "За още една целувка ли?", попита водещата Ефира. "Ревнивка", провикна се Карол Буке, докато напускаше сцената.

Наградата на журито бе поделена между историята за приятелството "Осемте планини" на Шарлот Вандермеерш и Феликс ван Грьонинген и "ЕО" на полския режисьор Йежи Сколимовски за пътешествието на магаре из съвременна Европа. "Искам да благодаря на магаретата си", започна речта си на английски език полякът Сколимовски и изреди имената на шестте животни, заснети в продукцията.

При получаването на наградата си за "Тори и Локита", братята Жан-Пиер и Люк Дарден, които вече имат две награди "Златна палма", подчертаха репутацията си на хуманисти и социално ангажирани режисьори.

