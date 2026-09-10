България

Известни имена начело: Учредиха Инициативен комитет от 200 души в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев

Журналистът Константин Вълков и оперната прима Александрина Пендачанска станаха съпредседатели на комитета. Те застават зад кандидатурата на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент

Обновена преди 35 минути / 10 септември 2026, 13:25
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Учредяват инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев

Учредяват инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев
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Т ворци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени са сред учредителите на Инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидати президент и вицепрезидент на предстоящите на 25 октомври избори. Учредителното събрание се състоя в центъра за съвременни изкуства Топлоцентрала в София.

Приет е актът за учредяване на инициативния комитет. Той има двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, каза Христо Христев от комитета. Той над 200 членове, сред които творци, артисти, писатели, университетски преподаватели, учени, хора, успели в областта си, с име и присъствие в обществото, заемали един или друг държавен пост, посочи той. Те са пример как може да се успява, когато има нормална среда за развитие, отбеляза Христев. Той подчерта, че в комитета няма представители на нито една политическа партия.

Андрей Гюров и Георги Кандев имат намерение да придадат на президентската институция истинския ѝ смисъл – да бъде гарант на конституционния модел на българската демокрация и националните ни интереси отвъд политическото разделение, заяви Христо Христев.

Трябва да имаме президент, който да бъде коректив на властта, защото демокрацията не е еднопартийна власт, каза проф. Коста Костов, който е в инициативния комитет. Той отбеляза, че президентът е и главнокомандващ на българската армия, а се намираме в особена геополитическа обстановка. Нужен ни е коректив, който да каже „не“, ако работим срещу интересите на Европейския съюз и НАТО. Не можем да бъдем лоши, нелоялни партньори, каквито тенденции се очертават, добави той.

Не виждам друга кандидат-президентска двойка, която да отговаря на изискванията на моя морален коректив, каза още проф. Костов. Трябва да сме патриоти с европейски поглед, добави той. Ясно сме казали, че всички гласоподаватели на ГЕРБ са добре дошли да гласуват и ги призоваваме да го направят, защото те са проевропейска партия и не би трябвало да имат друг избор, добави Костов.

Допреди няколко месеца работихме заедно и не е имало колебания в нито един момент, изградихме отношения, които бяха от ползва за всички, заяви Румяна Бъчварова, попитана защо застава зад кандидатурата.

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„Днес на България е необходим един нов, модерен и достоен президент-обединител, който да води страната ни в правилната посока, а правилната посока е само напред.“ Това заяви оперната певица Александрина Пендачанска при учредяването на Инициативния комитет.

Пендачанска заяви, че застава зад Гюров заради качествата, които според нея той е показал като министър-председател.

„Като министър-председател той доказа, че е един смел, независим и силен човек, който никому нищо не дължи, който се води само от своите принципи, от своите ценности и убеждения. Той върна достойнството и силата на България“, каза тя.

Оперната певица подчерта, че за нея е важно президентът на страната да бъде независим и да не се поддава на чуждо влияние.

„Той е човек, на когото разчитам, че никога няма да коленичи в нечии ръце“, заяви Пендачанска.

Тя направи препратка към предишни държавни ръководители и остро разкритикува прояви, които определи като символ на „срам и унижение“.

„За съжаление, има един друг образ. Един образ на срам и унижение, който трудно излиза от съзнанието. Образът на български президент, който коленичи в краката на чужда посланичка, и образът на български вицепрезидент, който коленичи в краката на офицер от КГБ“, каза тя.

„Андрей Гюров няма да коленичи пред никого. Затова заставам зад този тандем, зад тези двама смели мъже – Андрей Гюров и Георги Кандев“, подчерта Пендачанска.

Тя заяви, че подкрепя кандидат-президентската двойка с надеждата двамата да работят за „една сигурна, силна, богата и модерна България“.

„България, която редом със своите партньори от Европейския съюз уверено, смело и сигурно преуспява и върви напред. Посоката е само напред“, каза в заключение Александрина Пендачанска. 

Учредяват инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев

"Президентът олицетворява единството на нацията и представлява нацията в международните отношения.“ С тези думи журналистът Константин Вълков обясни защо застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев.

Вълков цитира свой преподавател от Нов български университет, проф. Методиев, който преди години му обърнал внимание върху ролята на президента, записана в Конституцията.

„Причината да съм тук е, че Андрей Гюров не е двулик. И това ми е важно“, заяви Вълков.

По думите му има и още една причина да подкрепи кандидат-президентската двойка.

„Другата причина, по която съм тук, е, че когато Кандев и Гюров влязат в стаята, аз не само ги виждам, аз ги усещам. И това е много важно“, каза журналистът.

Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че ще участват в президентските избори на 1 септември.

Източник: БТА, Йоана Христова, БГНЕС    
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