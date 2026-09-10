Извънредна акция у нас: МВР и ДАНС с удар срещу мащабна схема за източване на НЗОК

М ВР и ДАНС проверяват схема за източване на средства от Здравната каса чрез фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. В мащабната проверка участват и над 40 служители на Националната здравноосигурителна каса. Акцията се провежда в аптеки и складове за лекарства в 12 области на страната.

Акцията протича на територията на град София и София област, както и областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Проверяват се десетки адреси.

Проверките са насочени към аптеки и складове за лекарствени продукти и имат за цел да установят и документират нарушения и незаконни практики, свързани с отклоняване на скъпо струващи лекарства и последващата им продажба извън страната. По този начин освен неправомерно изразходване на средства от бюджета на Здравната каса, схемата е могла да създаде и предпоставки за недостиг на важни медикаменти на българския пазар.

Действията продължават и към момента. Изяснява се мащабът на схемата и размерът на нанесените щети на НЗОК.