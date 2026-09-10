Мащабни ремонти и нов транспорт в София: СОС одобри заем от 367 млн. евро

С толичният общински съвет (СОС) даде съгласие Столичната община да поеме дългосрочен общински дълг до 367 млн. евро за финансиране на проекти за обновяване на градския транспорт и изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в София. Решението беше прието с 45 гласа „за“, шестима общински съветници гласуваха „против“, а петима се въздържаха.

Дългът ще бъде под формата на два заема - до 183,5 млн. евро от Европейската инвестиционна банка и до 183,5 млн. евро от една или синдикат от финансови или кредитни институции. Предвидено е заемите да бъдат за срок не по-малко от 15 години, с минимум тригодишен гратисен период и срок за погасяване не по-малко от 12 години. Максималният лихвен процент е плаващ и не трябва да надвишава шестмесечния Euribor плюс 110 базисни точки.

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Средствата са предназначени за инвестиционна програма, която включва обновяване на подвижния състав на градския транспорт с до 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и до 20 трамвая. Предвидени са също изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици, ремонт на тротоари и изграждане на достъпна среда.

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Сред конкретните инфраструктурни обекти в програмата са реконструкцията на бул. „Пенчо Славейков“, изграждането на бул. „Източна тангента“, пробивът на бул. „Илиянци“, рехабилитацията на бул. „Рожен“ - част 2, рехабилитацията на бул. „Джеймс Баучер“, основният ремонт на бул. „Св. Климент Охридски“, изграждането на бул. „Копенхаген“, реконструкцията на бул. „Хенрик Ибсен“, реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Христо Ботев“ и разширението на бул. „Ломско шосе“. В програмата са включени още ремонти на улици и кръстовища, както и 40 млн. евро за ремонт на тротоари и изграждане на достъпна среда.

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С решението се възлага на кмета на София Васил Терзиев да договори и подпише заема със Европейската инвестиционна банка и да проведе процедура за избор на финансови или кредитни институции за останалата част от дълга. Кметът ще трябва да отчита на всеки три месеца изпълнението на решението пред постоянните комисии на СОС по финанси и бюджет и по икономика, собственост и дигитална трансформация.

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В мотивите към доклада се посочва, че инвестициите са насочени към подобряване на безопасността на пътната и транспортната инфраструктура, достъпността на градската среда и качеството на атмосферния въздух. Като основание за необходимостта от по-бързо осигуряване на финансирането е посочено и че за част от инвестициите – доставката на тролейбуси и електробуси, както и за бул. „Копенхаген“ и ул. „Челопешко шосе“ - вече има сключени договори с изпълнители.