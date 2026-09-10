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„Руси“ дървеници с червени устни: Учени нарекоха нови насекоми на Тейлър Суифт

Учени наименуваха четири новооткрити вида растителни дървеници в чест на Тейлър Суифт и хитовите ѝ албуми. Насекомите от рода Swiftiephylus са светли с червено-оранжеви шарки, което според изследователите напомня на визията на певицата

10 септември 2026, 16:05
„Руси“ дървеници с червени устни: Учени нарекоха нови насекоми на Тейлър Суифт
Източник: Getty Images

Ч етири новоидентифицирани вида насекоми са получили имена, свързани с американската певица Тейлър Суифт и нейните албуми, предаде ДПА.

Четирите вида принадлежат към новоописания род Swiftiephylus и са наречени Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus и Swiftiephylus poetorum. Имената са вдъхновени съответно от името на Суифт и от албумите ѝ Lover, Fearless и The Tortured Poets Department.

Насекомите са представители на семейство Miridae, или растителни дървеници, и са тревопасни. Те са тясно свързани с растителния род Allocasuarina, разпространен в Австралия.

Докторантката Сара Шрьодер, съавтор на научното изследване и дългогодишна почитателка на Суифт, обяснява, че е избрала певицата като вдъхновение не само заради интереса си към нея, но и с надеждата да привлече внимание към разнообразието на насекомите и необходимостта от тяхното опазване.

Външният вид на насекомите също е допринесъл за избора. Телата им са светли, с червено-оранжеви структури, което според Шрьодер напомня на характерната визия на Суифт - руса коса и червени устни. Затова в научната си работа тя ги описва шеговито като „руси“.

Въпреки че са идентифицирани едва сега, екземплярите са били събрани между 1995 и 2004 г. в рамките на проект за изследване на биоразнообразието, в който са участвали американски и австралийски учени. Тогава изследователите са събрали около 50 000 екземпляра, които е трябвало да бъдат сортирани, изследвани и идентифицирани.

Назоваването на нови биологични видове на известни личности не е необичайна практика в науката и често се използва, за да привлече общественото внимание към малко познати организми и към значението на тяхното изучаване и опазване, пояснява още ДПА.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
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