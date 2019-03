А строноми, разгледали тъмния балдж на нашата галактика, се натъкват на едни от най-старите звезди във Вселената.

Около центъра на Млечния път има сфероидална изпъкналост, наречена балдж. Той е съставен от стари звезди и съдържа кълбовидни звездни купове, силно концентрирани около него.

Видимата част от централното сгъстяване се проектира в съзвездието Стрелец и е най-яркият участък от Млечния път.

Учени анализират група от стари мъждиви звезди - HP1,

намиращи се в центъра на нашия галактически балдж, на около 21 500 светлинни години от Земята, в проучване, което се очаква да бъде публикувано в месечния журнал на Кралското астрономическо общество през април тази година.

Използвайки данни от обсерваторията Джемини в Чили и космическия телескоп Хъбъл, учените изчисляват, че тези звезди са на около 12.8 млрд. години, което ги прави едни от най-старите звезди не само в нашата галактика, но и във Вселената като цяло.

Extraordinary high-quality images from the Gemini Observatory – actually, two separate facilities in Chile and Hawaii – have revealed in unprecedented detail one of the oldest star clusters in the Milky Way. https://t.co/c9Hmjj1vl4 pic.twitter.com/dtHGQcy57R