Днес много голяма част от заобикалящата ни среда на Земята е зелена, заради хлорофилът, който е зелен пигмент.

Учени смятат обаче, че не винаги е било така.

Според ново проучване, спонсорирано от НАСА, преди около 2.3 млрд. години животът на Земята е бил по-скоро лилав.

Авторите твърдят, че в далечното минало молекула, наречена ретинал, е доминирала преди хлорофила и е придавала на природата лилав цвят.

Хипотезата за „Лилавата Земя“

се разглежда от учените Шиладитя Дассарма и Едуард Швийтерман и е публикувана в Международния журнал по астробиология.

Според нея преди да се развие хлорофилът, лилавият пигмент ретинал е привличал слънчевите лъчи, за да се осъществява фотосинтеза при растенията.

Двамата учени смятат, че ретиналът и хлорофилът са се развивали заедно, но поради факта, че ретиналът е по-просто устроен, е по-вероятно да се е появил първи.

