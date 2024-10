Джулия Робъртс ще получи почетна награда "Сезар"

А мериканската актриса Джулия Робъртс ще бъде удостоена с почетен "Сезар" на 50-ото издание на най-престижните филмови награди във Франция, предаде АФП, като цитира организаторите.

Церемонията ще се състои на 28 февруари 2025 г.

Julia Roberts to Receive Honorary Cesar Award at 50th Cesar Awards in Paris https://t.co/KeePNuLYsL