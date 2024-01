"Мариноване и любовта на добрия мъж": Джулия Робъртс разкри тайната за вечна красота

С характерната си усмивка и неподвластен на времето чар Джулия Робъртс може и да е икона на красотата, но не се взима твърде насериозно.

Когато в интервю за британския Vogue я питат какво поддържа младежкия ѝ вид на 56 години, актрисата отговаря с остроумие.

"Мариноване. Слагам главата си в буркан всяка втора събота за 18 часа. Това прави чудеса, но миризмата е ужасна", шегува се тя.

Робъртс е на корицата на февруарския брой на британския Vogue. В интервю за списанието със сценариста на "Нотинг Хил" Ричард Къртис тя разказва за неостаряващата красота, за "феминистките" избори, които е направила в кариерата си, и за това какво е усещането да си едно от най-известните лица в Холивуд.

"Води пълноценен живот”

Шегата настрана, но Робъртс казва, че ключът към младостта е в хората и преживяванията, които съставляват живота ѝ. Разбира се, генетиката също помага, смята тя.

"Добрите гени, воденето на пълноценен живот и любовта на добрия мъж", казва тя пред изданието.

"Вярвам, че съпругът ми ме обича и се грижи за мен по начин, който ме кара да се чувствам изключително щастлива. И винаги, когато видиш някой, който е щастлив, няма значение на колко години е", казва още тя.

Светът до голяма степен познава Робъртс като "любимката на Америка" - титла, която последва звездните роли в любими романтични филми като "Сватбата на най-добрия ми приятел", "Хубава жена" и, разбира се, филма от 2001 г. "Любимците на Америка".

Извън този жанр Робъртс печели "Оскар" за най-добра актриса през 2001 г. за ролята си в "Ерин Брокович" и "Златен глобус" за най-добра поддържаща актриса през 1990 г. за ролята си в "Стоманени магнолии", наред с други награди.

"Те виждат нещо познато”

Това, че публиката я намира за близка, е нещо, което Робъртс осъзнава много добре, за добро или лошо.

"Ще кажа, че мисля, че има нещо в мен, което винаги позволява на хората да се чувстват комфортно или да виждат нещо познато", обяснява тя.

"Ако някой ме види в магазин за хранителни стоки и каже: "Защо си подстригала косата си така?", това не е защото се опитва да бъде груб. Това е, защото имат чувството, че ме познават, че седя зад тях в църквата всяка неделя".

"Това е чувството, че разбираш някого, когото не познаваш. Предполагам, че това, че изглеждам сравнително като себе си в повечето роли, ме изважда от лентата на персонажа-актьор. Но никога не се чувствам така, сякаш играя себе си", обяснява актрисата.

The Shocking Reason Julia Roberts Almost Passed On Notting Hill https://t.co/tqjlsSayOo