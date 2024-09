Ричард Гиър се пошегува с Джулия Робъртс за "Хубава жена"

С ветовноизвестният актьор Ричард Гиър сподели някои свои мисли, припомняйки си хитовия си филм от 1990 г. “Хубава Жена.”

Гиър се пошегува, че той и колежката му Джулия Робъртс „не са имали химия“ по време на сцена, в която неговият герой, богатият бизнесмен Едуард, съблича героинята на Робъртс, Вивиан.

(Видеото е архивно: Ричард Гиър присъства на тържествата по повод рождения ден на Далай Лама)

„Този актьор и тази актриса очевидно не са имали химия помежду си“, каза Гиър този уикенд, по време на 81-вия Филмов фестивал във Венеция.

“Не съм виждал това от дълго време. Това е секси сцена.”

