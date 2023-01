Джулия Робъртс откри, че всъщност не е Робъртс

Н еотдавна интернет пространството се разгорещи от факта, че иконата на гражданските права Мартин Лутър Кинг младши е платил болничната сметка за раждането на Джулия Робъртс.

Сега идва новината, че има голяма тайна в семейството на звездата от „Билет за рая“, пише CNN.

Is Julia Roberts Actually a "Roberts"? Julia Roberts learns through DNA that her “great-great grandfather” Willis Roberts could not be related to her. Watch her reaction from tonight’s season premiere of #FindingYourRoots here -> pic.twitter.com/MAd8Mtzlza