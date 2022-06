Излезе трейлърът на филма с Джулия Робъртс и Джордж Клуни

Д жулия Робъртс и Джордж Клуни се събраха отново - но техните герои не са доволни от това.

Световноизвестните актьори участват заедно в „Билет за рая“, който бележи тяхното дългоочаквано завръщане към романтичните комедии и събирането им на екран - шест години, след като за последно работиха заедно в "Money Monster" (2016).

Благодарение на наскоро пуснатия официален трейлър феновете виждат за първи път новите роли на двамата актьори: бивши, които пресичат пътищата си за сватбата на дъщеря си - и те не са много развълнувани от това.

„Най-лошите 19 години в живота ми“, казва героят на Клуни в трейлъра.

Въпреки злополучния им брак двамата се обединяват, за да измамят дъщеря си (изиграна от Кейтлин Девър) да зареже годеника си.

Джулия Робъртс наскоро обясни пред The New York Times, че именно заради този филм тя най-накрая ще участва в романтична комедия.

For better or for worse. George Clooney and Julia Roberts star in #TicketToParadise. In Theaters this October. pic.twitter.com/kmRjP4J8gg