Джулия Робъртс не се обръсна - и светът полудя. Защо още говорим за това?

П овече от век жените са чували как трябва да изглежда тялото им — и не по-малко важно, какво не трябва да има на него, пише Rare Historical Photos.

Сред най-устойчивите очаквания е премахването на телесните косми. Докато много жени все още спазват това негласно правило, други са избрали да го пренебрегнат напълно, приемайки своя естествен вид без извинения.

Това непокорство дори се пренесе и върху някои от най-видимите публични личности в света, превръщайки телесните косми в тих, но силен знак на бунт.

В началото на 20-ти век идеята, че жените трябва да се бръснат, далеч не беше често срещана. Всъщност на пазара в Съединените щати изобщо не е съществувал продукт за премахване на женските косми.

Според изследователката Кристин Хоуп Хансен „практиката за премахване на космите от подмишниците и краката практически не е съществувала."

Тя пояснява още: „Всъщност, премахването на косми беше толкова нова идея, когато за първи път бе въведена, че компаниите трябваше да убеждават жените в ползите от това и да им показват как да го правят.“

Повратният момент настъпи през 1915 г., когато пуснаха първата самобръсначка за жени.

Възползвайки се от модните тенденции, които набираха популярност — рокли без ръкави и по-къси поли, — компаниите за самобръсначки и депилатори представиха телесните косми като проблем, който трябва да бъде решен.

Кампанията беше деликатна, но непрестанна, свързвайки красотата със гладката, без косми кожа. От средата на 1910 година до 1930 година десетки марки повтаряха това послание, полагайки основите на стандарт, който продължава да се задържа и днес.

Ранни реклами, насърчаващи премахването на косми от подмишниците, се появяват още през 1908 г., но стават все по-чести след 1914 г.

