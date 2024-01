„Косми от Йети“... или какво всъщност откриха в Хималаите

Е дно от търсенията на Йети приключило безславно с намерен кичур конски косми, разкри програма на BBC Radio 4, отразяваща хималайския лов.

Андрю Бенфийлд, писател и учител по медитация прекарал години в търсене на Йети със своя скептичен приятел и политически анализатор Ричард Хорси. Двамата пътували през Индия, Мианмар, Непал и Бутан, слушайки историите за легендарното създание и в крайна сметка заснели "Йети", сериал на BBC Radio 4, който отразява тяхното търсене.

There is a village high in the Himalayas called Ghyang which is supposedly the home of the Yeti. In 2017, researchers explored these rumours and found footprints larger than human feet and hair samples which do not match with any known animal! Proof that #YetiLives! pic.twitter.com/TNKLv65XJ6