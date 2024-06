Косми поникнаха в гърлото на 52-годишен мъж

Мъж, който пушил по кутия цигари на ден в продължение на 30 години, преживял рядко усложнение, причинено от навика му, при което му пораснали косми дълбоко в гърлото.

През 2007 г. пациентът посещава лекарите с оплаквания от дрезгав глас, затруднено дишане и хронична кашлица. Той разказал на лекарите, че е започнал да пуши през 1990 г. на 20-годишна възраст и вече е забелязал случай, при който е изкашлял косъм.

Въз основа на симптомите му лекарите извършили процедура, която им позволила да насочат малка камера по дихателните пътища на пациента и открили няколко косъма, растящи от област в гърлото му, която преди това е била оперирана.

Въпреки че медицинският екип успява да отстрани космите, те продължават да растат отново и пациентът се връща в болницата всяка година през следващите 14 години със същите симптоми.

Състоянието било лекувано едва след като 52-годишният вече мъж спрял да пуши и лекарите изгорили космените клетки в гърлото му през 2022 г., което ги спряло да се връщат отново.

Мъжът от Австрия е диагностициран с ендотрахеално окосмяване или окосмяване в гърлото.

Състоянието е изключително рядко, като в медицинската литература са регистрирани само няколко случая. Причините са неясни, а авторите на доклада за случая твърдят, че това е едва вторият подобен случай.

