Зеленски предлага тристранна среща: Готов съм за формат Тръмп–Путин–аз

В олодимир Зеленски предложи тристранна среща с американския си колега Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, за да се продължат мирните преговори за войната в Украйна, като призова Вашингтон да наложи нови санкции срещу Москва.

* Видеото е архивно!

„Ние сме готови за формат Тръмп-Путин-аз“, заяви украинският президент, цитиран от АФП.

„Ако Путин не се чувства комфортно с двустранна среща или ако всички желаят тристранна среща, това не ме притеснява. Аз съм готов за всеки формат“, добави той.

„Очакваме санкции от САЩ“, особено срещу руския енергиен сектор и банковата система, тъй като Москва все още не е приела предложението за прекратяване на огъня, продължи Зеленски.

Зеленски коментира още, че Русия събира „повече от 50 000“ войници на фронтовата линия около североизточната гранична област Суми. Там армията на Москва е превзела редица населени места в опит да създаде „буферна зона“ на украинска територия.

Тръмп за Путин: Какво, по дяволите, му се е случило?

Украинският президент посочи още, че страната му не е получила обещания „меморандум“ от Русия относно исканията си за мирно споразумение. Киев обвинява Москва, че бави мирните преговори и отказва да спре инвазията.

В коментари пред репортери, публикувани на 28 май, Зеленски съобщи, че Русия се е ангажирала да „предаде това, което счита за следващите стъпки, и дали Русия е в състояние да подкрепи прекратяване на огъня“, добавяйки, че Украйна ще „прочете предложенията им и определено ще отговори“, след като ги получи.

🇺🇦🇩🇪 Zelensky will visit Germany today, - Federal Government Spokesperson Cornelius.



After the discussions, Zelensky and Merz will hold a joint press conference, which is scheduled for 1:30 p.m. pic.twitter.com/3V05FIjgq5