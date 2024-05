Дженифър Лопес на премиерата на новия си филм, но без Бен Афлек 💔

Б ен Афлек изглежда не се присъедини към Дженифър Лопес на премиерата в Лос Анджелис на новия ѝ филм „Атлас“, на фона на нарастващите спекулации за раздяла.

54-годишната изпълнителка мина по червения килим в понеделник без актьора от „Арго“ до себе си.

Лопес, която изглеждаше зашеметяващо в черно-бял тоалет, позира за снимки соло, както и заедно със своите колеги Симу Лиу и Стърлинг К. Браун и режисьора на филма Брад Пейтън.

Jennifer Lopez walks ‘Atlas’ red carpet without Ben Affleck as split speculation grows https://t.co/uKCPEXWAdQ pic.twitter.com/IomTYX8fuW

Очевидното отсъствие на Афлек от премиерата дойде точно две седмици след като двойката за първи път предизвика слухове за раздяла, когато Лопес се появи на Met Gala 2024 без него – въпреки че беше един от съпредседателите на събитието.

Седмица по-късно TMZ съобщи, че двойката живее отделно.

Съобщава се, че 51-годишният Афлек живее в нов дом в Лос Анджелис от близо две седмици.

Междувременно Лопес също беше забелязана да разглежда домове миналата седмица, въпреки че чухме, че тя просто дебне за инвестиционен имот.

Въпреки че нито Афлек, нито Лопес са коментирали публично слуховете за раздялата, звездата от „Ожени се за мен“ наскоро „хареса“ публикация в Instagram за нездравословни връзки.

Само часове преди премиерата на „Атлас“, източник каза ексклузивно на Page Six, че Афлек е „дошъл на себе си“ за злополучния брак на двойката.

