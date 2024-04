Дженифър Анистън пише мемоари, разказва за връзката си с Брад Пит

Д женифър Анистън ще издаде мемоарна книга, в която ще разкаже за връзката си с Брад Пит. Това разкрива източник пред британския таблоид In Touch.

Източникът твърди, че след години мълчание Дженифър Анистън е готова да разкрие защо се е разпаднал бракът им с Брад Пит, колко пластични операции си е направила и причината, поради която все още не е създала семейство.

Jennifer Aniston ready to share heart aching life story in tell-all memoir Read more: https://t.co/7tkMu6jrZL For more entertainment news and updates, follow us on: https://t.co/D05UJF45oH #TheNews

"Джен най-накрая е готова да разкаже всичко. Тя е осъзнала, че животът е кратък, така че защо да не го направи сега?" - отбеляза източникът, като добави, че актрисата се е вдъхновила от феновете и от покойния си колега от "Приятели" Матю Пери, който написа мемоари.

Според източника актрисата от години си води дневник на благодарността и мемоарите ѝ няма да съдържат нищо излишно, той уверява, че вече е виждал ръкописите и има тайни, които тя не е разкривала досега.

"Разбира се, най-голямата от тях се отнася до Брад - и в последствие до Анджелина Джоли. Джен знае, че хората искат да чуят всичко за аферата ѝ с Брад и истината за развода им, особено след като Брад и Анджелина вече се разделиха, а Джен и Брад се събраха отново".

Jennifer Aniston to follow in Matthew Perry’s footsteps, ready to write her own memoir, says source



Read more: https://t.co/dFJ9zN7796



For more entertainment news and updates, follow us on: https://t.co/SnVZIHDUqG#GeoNews