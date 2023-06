"Ще срещне правилния човек": 54-годишната Дженифър Анистън все още вярва в любовта

Д женифър Анистън не е имала любовна връзка от пет години насам. Но източник сподели пред UsWeekly, че тя е оптимист, че ще намери любовта на 50 години, след два развода.

"В интуицията си Джен вярва, че в крайна сметка ще срещне правилния човек", настоява източникът.

Jennifer Aniston 'feels in her gut she will meet the right person' to settle down with after two divorces https://t.co/f7LndPGHYm