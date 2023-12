„Той беше щастлив“: Дженифър Анистън разкри, че си е писала с Матю Пери в деня на смъртта му

А ктьорът Матю Пери, който почина в края на октомври, бил здрав и щастлив преди смъртта си.

Стана ясно, че малко преди трагичния си край той си е писал с Дженифър Анистън.

Актрисата каза, че Пери се чувствал здрав през последните дни. Спрял пушенето и бил щастлив. Анистън твърди, че актьорът не е страдал от нищо и не се е борил с нищо.

