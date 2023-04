"Джеймс Уеб" откри най-старата черна дупка във Вселената

К осмическият телескоп "Джеймс Уеб" забеляза най-ранната известна черна дупка във Вселената и астрономите смятат, че младият Космос дори може да е гъмжал от по-ранни черни дупки, пише Livescience.

Космическият телескоп "Джеймс Уеб", чиито мощни камери му позволяват да надникне назад във времето до най-ранните етапи на Вселената, откри свръхмасивна черна дупка, чиято маса е 10 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето, в центъра на детска галактика 570 милиона години след началото на Вселената.

Космическото чудовище може да е само една от безброй черни дупки, които са се разраснали до все по-големи размери по време на космическата зора - периодът, започващ около 100 милиона години след Големия взрив, когато младата Вселена свети милиард години.

Астрономите не са сигурни защо е имало толкова много от тези черни дупки или как са станали толкова големи. Изследователите, които откриха най-новата черна дупка, публикуваха откритията си на 15 март на сървъра за предпечат arXiv, но изследването все още не е рецензирано.

„Това е първото, което откриваме при това червено отместване (точка във времето след Големия взрив), но трябва да има много от тях“, каза водещият автор на изследването Ребека Ларсън, астрофизик от Тексаския университет в Остин. „Очакваме, че тази черна дупка не се е образувала наскоро, така че трябва да има повече, които са по-млади и са съществували по-рано във Вселената", добавя тя.

Черните дупки се раждат от колапса на гигантски звезди и растат чрез непрестанно поглъщане на газ, прах, звезди и други черни дупки. При някои от лакомите разкъсвания на пространство-времето триенето ги кара да се движат спираловидно в пастта си, за да се нагряват и така излъчват светлина, която може да бъде открита от телескопи - превръщайки ги в така наречените активни галактически ядра (AGN). Най-екстремните AGN са квазари, свръхмасивни черни дупки, които са милиарди пъти по-тежки от слънцето и изхвърлят своите газови пашкули със светлинни взривове трилиони пъти по-ярки от най-ярките звезди.

Тъй като светлината се движи с фиксирана скорост през вакуума на Космоса, колкото по-дълбоко учените навлизат във Вселената, толкова по-далечна светлина улавят и толкова по-назад във времето виждат. За да забележат черната дупка, астрономите са сканирали небето с две инфрачервени камери (инструментът за средна инфрачервена светлина (MIRI) на "Джеймс Уеб" и близката инфрачервена камера) и са използвали вградените спектрографи на камерите, за да разделят светлината на нейните компонентни честоти.

Чрез деконструиране на тези слаби проблясъци, изпратени от най-ранните години на Вселената, те са открили неочакван пик сред честотите, съдържащи се в светлината - ключов знак, че горещият материал около черна дупка излъчва слаби следи от радиация във Вселената.

Как черните дупки са се образували толкова внезапно в нашия млад Комос, остава загадка. Астрономите все още са на лов за още по-млади, предполагаеми "първични" черни дупки, които са се появили много скоро след или дори преди Големия взрив. Но и досега те остават неуловими.

