Интернет на Луната? Не, астронавтите няма да скролват в TikTok

Д обри новини за астронавтите. Те вече няма да скучаят на Луната, защото скоро ще имат интернет. Финландската телекомуникационна компания Nokia планира да пусне 4G интернет там тази година, съобщава CNBC.

4G internet is set to arrive on the moon later this year https://t.co/urqg5q2WwN