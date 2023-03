Откриха планета „гюле“ с размерите на Юпитер

О ткрита е планета „гюле“ с размерите на Юпитер и с по-голяма плътност от тази на оловото.

Около звезда на 730 светлинни години от нас обикаля планета с размерите на Юпитер и с плътност, която изумява. Астрономите са определили, че планетата, с име TOI-4603b, е с приблизителна маса равняваща се на 13 планети Юпитер.

Това означава, че плътността й е три пъти по-голяма от тази на Земята и девет пъти по-голяма от тази на Юпитер. Новооткритата планета е "сгушена" в звездата си, заради тясната орбита от само 7,25 дни.

Това я поставя в малка, но много важна категория планети, които преобръщат разбиранията ни за планетарното формиране и еволюцията. Това откритие е публикувано в „Астрономически и астрофизични писма“.

„Това е една от най-масивните и плътни планети гиганти познати ни досега“, пише екип астрономи от Лабораторията за физични изследвания в Индия, водени от Аканкша Ханделвал, като допълват: „тя е важно допълнение към популацията на по-малко от пет планети гиганти наблизо, с голяма маса, но и към кафявите планети джуджета, с по-малка маса, които са в същия регион - допълнително изискване, за да се разберат процесите, които ги формират“

Теоретично, има лимит на масата, която една планета може да има. Това е така, защото над едно критично ниво температурата и натискът оказани върху ядрото са достатъчни, за да възпламенят ядрен синтез – процес на сливане на атоми за създаване на по-тежки елементи.

За звездите минималната маса, при която този процес започва, е маса, равняваща се на 85 планети като Юпитер; в този момент водородните атоми започват да се сливат, образувайки хелий.

Твърди се, че най-високата маса, при която това се случва с планетите е между 10 до 13 Юпитера. Обектите, които са между звезди и планети, се наричат кафяви джуджета. Те нямат достатъчна маса за ядрен синтез, но пък техните ядра могат да сливат деутерий – тежък изотоп на водорода, който не се нуждае от толкова нагряване и налягане.

Прахът и газът, останали след този процес, формират планетите, като това се случва отдолу нагоре - парченца от развалините започват да се слепват, образуват се бучки, които прерастват в планети.

Смята се, че кафявите джуджета се образували като звездите - от струпване на молекулярен облак, който се разпада под действието на гравитацията. Те обикновено са в орбита, доста отдалечена от звездата, около която обикалят - минимум пет астрономически единици, което се равнява на пет пъти разстоянието между Земята и Слънцето.

Астрономите смятат, че те се образуват по подобен начин на звездите, разпадайки се от буца отломки в облак. Съществува забележителна „пустиня“ от кафяви джуджета с близки орбити.

