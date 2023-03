Нещо се случва в Космоса: Мистериозна експлозия озадачи учените

Е ксплозия с размерите на Слънчевата система озадачи учените, тъй като нейната форма, подобна на тази на изключително плосък диск, оспорва всичко, което знаят за тези явления в Космоса, предаде ДПА.

