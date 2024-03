Двойничка на Кейт Мидълтън разкри участвала ли е във видеото с Уилям

Б ританката Хайди Ейгън, която се изявява като имитаторка на принцесата на Уелс Кейт Мидълтън, бе принудена да коментира слуховете, че се е снимала в скорошен видеоклип с принц Уилям. Това съобщава Mirror.

Наскоро в интернет се появи видео, на което Кейт Мидълтън е с принц Уилям и двамата пазаруват. Твърди се, че двойката е уловена от папараци, докато се отправя към любимия си фермерски магазин в Уиндзор. Много интернет потребители не повярваха, че принцесата на Уелс е изобразена във видеото.

Причината за огромния интерес към Кейт Мидълтън е заради операция на корема, която тя претърпя и малкото информация по темата, пораждаща поредица от конспирации.

