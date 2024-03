„Тайният син“ на Чарлз III проговори за измамата с изчезването на Кейт Мидълтън

Б ританецът Саймън Чарлз Доранте-Дей, който се смята (но така и не е доказано-бел.ред.) за извънбрачен син на британския крал Чарлз III и кралица Камила, нарече измамата с изчезването на Кейт Мидълтън обичайно явление, което „се случва в двореца от много години“, пише Daily Star.

Мъжът каза, че липсата на информация за здравето на Мидълтън естествено поражда клюки и теории на конспирацията, пише изданието.

