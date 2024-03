След пробив в болничното досие: Започва разследване в клиниката, в която е оперирана Кейт Мидълтън

З апочва разследване на съобщенията, че болничен персонал се е опитал да получи достъп до личните медицински досиета на принцесата на Уелс.

Болницата в централен Лондон, в която принцесата бе лекувана през януари, е започнала разследване на твърденията.

Твърди се, че член на персонала е бил хванат да се опитва да получи достъп до болничното досие на кралската особа, съобщава Mirror.

През януари Кейт влезе в лондонската клиника за коремна операция - и оттогава не е присъствала на публични ангажименти.

Говорител на Службата на комисаря по информацията (ICO) заяви: "Можем да потвърдим, че сме получили доклад за нарушение и в момента оценяваме предоставената информация."

Твърди се, че шефовете на болницата са се свързали с двореца Кенсингтън, след като очевидното нарушение е станало известно.

От клиниката отказаха да коментират твърденията, но заявиха пред Mirror: "Твърдо вярваме, че всички наши пациенти, независимо от техния статут, заслужават пълна неприкосновеност на личния живот и конфиденциалност по отношение на медицинската си информация."

Пробивът в сигурността не е първият случай, в който Кейт се сблъсква с публичното разкриване на лични медицински данни.

През 2012 г. двама австралийски диджеи се представиха за кралицата и тогавашния принц Чарлз в шеговито обаждане до болницата, където Кейт се лекуваше от остро сутрешно гадене.

