Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

В ъзрастта не е гаранция за предпазване от болести, защото дори на 20-30 години сърцето може да откаже. Защо на пръв поглед здрави млади хора внезапно попадат в болница с инфаркт?

Назовани са неочаквани рискови фактори, за които всеки трябва да знае.

Причини за инфаркт на сърцето през 20-те или 30-те години

Инфаркт при млади хора възниква, когато кръвоснабдяването на сърцето се наруши, когато коронарна артерия внезапно се стесни или се запуши от кръвен съсирек.

При младите хора това обикновено не се дължи на „свързано с възрастта“ износване на кръвоносните съдове, а на други фактори. Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщават, че възможните причини могат да включват:

високо кръвно налягане и холестерол

затлъстяване

пушене

диабет

нездравословен начин на живот (неправилно хранене, липса на упражнения)

някои генетични заболявания

При младите хора инфарктите често не са причинени от един-единствен проблем, а от комбинация от фактори: тютюнопушене, затлъстяване, стрес, наследственост, хормонални или медикаментозни влияния.

Симптомите на сърдечен удар могат да включват:

дискомфорт или болка в гърдите

диспнея

студена пот

гадене

дискомфорт в ръцете, гърба, врата, челюстта или стомаха

Жените са по-склонни да изпитват симптоми, които обикновено не са свързани със сърдечни пристъпи, като задух, гадене или повръщане и болки в гърба или челюстта.

Как да намалим риска от сърдечно-съдови заболявания

Важно е да следите и контролирате кръвното си налягане, нивата на холестерола и триглицеридите. Лекувайте хронични (дългосрочни) състояния, като диабет, които повишават нивата на кръвната Ви захар.

Поддържайте здравословно телесно тегло и се хранете здравословно с пресни плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни. Ограничете приема на наситени мазнини, храни с високо съдържание на натрий и добавени захари.

Бъдете физически активни, намалете консумацията на алкохол и не пушете. Поддържайте ниски нива на стрес, като практикувате осъзнатост, медитирате или правите други успокояващи дейности.