К осмическият кораб от мисията „Артемис II“ пое обратно към Земята след ключов етап от полета си около Луната, белязан от рекордно отдалечаване, краткотрайна загуба на връзка и символични жестове от страна на екипажа.

Снощи астронавтите временно изгубиха комуникация с командния център за около 40 минути – ситуация, която беше предварително планирана и очаквана. Причината е преминаването на кораба зад т.нар. „тъмна страна“ на Луната, където директната радиовръзка със Земята е невъзможна. Връзката беше възстановена по график, без да се съобщава за проблеми.

След възстановяването на комуникацията екипажът съобщи, че е дал неофициално име на един от лунните кратери – в чест на съпругата на един от астронавтите, жест, който подчертава човешкото измерение на мисията.

Още в понеделник „Артемис II“ постави нов рекорд за най-голямо разстояние от Земята, достигнато от космически кораб с екипаж – около 407 хиляди километра. По време на полета бяха заснети и кадри от участъци на лунната повърхност, които досега не са били наблюдавани пряко от хора.

The Artemis II crew has reached what will be their maximum distance from Earth, 252,756 miles and has regained contact with mission control back on Earth after a planned loss of communication for roughly 40 minutes…

Мисията „Артемис II“ е част от дългосрочната програма „Артемис“ на НАСА, чиято цел е да върне хора на Луната за първи път от програмата „Аполо“ насам и да създаде основа за бъдещи пилотирани мисии до Марс. Това е първият пилотиран полет в рамките на програмата и включва четиричленен екипаж – трима американски астронавти и един представител на Канада.

По време на мисията президентът на САЩ Доналд Тръмп се свърза с екипажа и ги поздрави за „създаването на история“.

„Вие наистина сте съвременни пионери. Имате много кураж, за да правите това. Америка няма да бъде втора по нищо в Космоса и ще продължи да води това невероятно пътешествие към звездите“, заяви той по време на разговора.

Президентът проведе и кратка неформална сесия с въпроси, като попита астронавтите за усещането при преминаването от обратната страна на Луната и липсата на връзка със Земята. Пилотът Виктор Глоувър отговори: „Казах кратка молитва, но след това трябваше да продължа с наблюденията.“

PRESIDENT TRUMP asks Artemis II crew to share the "most unforgettable" part of their historic day.



COMMANDER REID WISEMAN: "We saw sights that no human has ever seen before, not even in Apollo, and that was amazing for us."

В разговора се включи и канадският астронавт Джеръми Хансен, който подчерта значението на международното сътрудничество. Той благодари за американското лидерство в космическите изследвания и определи мисията като „взаимно изгодна цел“, към която различни държави допринасят.

По-рано Тръмп съобщи, че е разговарял и с канадския премиер, както и с хокейната легенда Уейн Грецки относно участието на Канада в мисията.

Разговорът завърши с покана към астронавтите да посетят Белия дом след завръщането си: „Поздравления на всички. Ще се видим в Овалния кабинет“, заяви американският президент.

Очаква се „Артемис II“ да завърши своята 10-дневна мисия с приводняване в океана, което ще отбележи успешния край на първия пилотиран полет около Луната от повече от половин век.