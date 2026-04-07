"Артемис II" пое обратно към Земята

Корабът постави рекорд за най-далечно човешко пътуване в Космоса

7 април 2026, 08:09
К осмическият кораб от мисията „Артемис II“ пое обратно към Земята след ключов етап от полета си около Луната, белязан от рекордно отдалечаване, краткотрайна загуба на връзка и символични жестове от страна на екипажа.

Снощи астронавтите временно изгубиха комуникация с командния център за около 40 минути – ситуация, която беше предварително планирана и очаквана. Причината е преминаването на кораба зад т.нар. „тъмна страна“ на Луната, където директната радиовръзка със Земята е невъзможна. Връзката беше възстановена по график, без да се съобщава за проблеми.

След възстановяването на комуникацията екипажът съобщи, че е дал неофициално име на един от лунните кратери – в чест на съпругата на един от астронавтите, жест, който подчертава човешкото измерение на мисията.

Още в понеделник „Артемис II“ постави нов рекорд за най-голямо разстояние от Земята, достигнато от космически кораб с екипаж – около 407 хиляди километра. По време на полета бяха заснети и кадри от участъци на лунната повърхност, които досега не са били наблюдавани пряко от хора.

Мисията „Артемис II“ е част от дългосрочната програма „Артемис“ на НАСА, чиято цел е да върне хора на Луната за първи път от програмата „Аполо“ насам и да създаде основа за бъдещи пилотирани мисии до Марс. Това е първият пилотиран полет в рамките на програмата и включва четиричленен екипаж – трима американски астронавти и един представител на Канада.

По време на мисията президентът на САЩ Доналд Тръмп се свърза с екипажа и ги поздрави за „създаването на история“.

„Вие наистина сте съвременни пионери. Имате много кураж, за да правите това. Америка няма да бъде втора по нищо в Космоса и ще продължи да води това невероятно пътешествие към звездите“, заяви той по време на разговора.

Президентът проведе и кратка неформална сесия с въпроси, като попита астронавтите за усещането при преминаването от обратната страна на Луната и липсата на връзка със Земята. Пилотът Виктор Глоувър отговори: „Казах кратка молитва, но след това трябваше да продължа с наблюденията.“

В разговора се включи и канадският астронавт Джеръми Хансен, който подчерта значението на международното сътрудничество. Той благодари за американското лидерство в космическите изследвания и определи мисията като „взаимно изгодна цел“, към която различни държави допринасят.

По-рано Тръмп съобщи, че е разговарял и с канадския премиер, както и с хокейната легенда Уейн Грецки относно участието на Канада в мисията.

Разговорът завърши с покана към астронавтите да посетят Белия дом след завръщането си: „Поздравления на всички. Ще се видим в Овалния кабинет“, заяви американският президент.

Очаква се „Артемис II“ да завърши своята 10-дневна мисия с приводняване в океана, което ще отбележи успешния край на първия пилотиран полет около Луната от повече от половин век.

Източник: БГНЕС    
Артемис 2 НАСА Луна мисия
