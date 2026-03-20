Любопитно

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

20 март 2026, 09:21
Източник: iStock

В ъпреки важността си, сърцето е една от малкото тъкани в човешкото тяло, които не могат да възстановяват уврежданията много добре – или поне това се предполагаше отдавна. Учени в Австралия обаче откриха, че сърдечните мускулни клетки могат да се регенерират след инфаркт.

Когато нещо възпрепятства кръвообращението, липсата на кислород убива сърдечните клетки. Органът може да се „закърпи“ с белегова тъкан, но тази нееластична фиброзна тъкан не пулсира, което прави сърцето по-неефективно. Тези нередности могат в крайна сметка да доведат до по-нататъшни пристъпи и сърдечна недостатъчност в бъдеще.

Мишките могат да регенерират сърцето си

Мишките изглежда имат късмета да притежават сърца, които могат да се регенерират, поне частично. Наблюдавано е как техните кардиомиоцити (клетки на сърдечния мускул) се делят отново след инфаркт, но човешките сърдечни клетки не са толкова активни след нараняване.

Хормонът на любовта възстановява сърдечната тъкан?

„Нашето изследване показва, че макар сърцето да остава с белези след инфаркт, то произвежда нови мускулни клетки, което открива нови възможности“, казва Робърт Хюм, първи автор на изследването и кардиолог в Университета в Сидни.

„Въпреки че това ново откритие за регенериращите се мускулни клетки е вълнуващо, то не е достатъчно, за да предотврати опустошителните последици от инфаркта. Затова с времето се надяваме да разработим терапии, които могат да усилят естествената способност на сърцето да произвежда нови клетки и да го регенерират след инфаркт.“

Предишни изследвания, наблюдаващи пациенти след сърдечна операция, намекнаха за потенциала на сърдечните мускулни клетки да се възстановяват след нараняване.

В това ново проучване Хюм и колегите му са изследвали жива човешка сърдечна тъкан от донор, обявен за мозъчно мъртъв, както и проби, събрани от пациенти по време на байпасна операция. Екипът секвенира РНК (копие от генетичната информация на ДНК, използвано за производството на протеини) и внимателно проучи протеините и метаболизма на тъканта.

Учени са на път да създадат сърце от стволови клетки

„Ние характеризирахме средата, лишена от кръв, която насърчава това присъщо клетъчно делене на кардиомиоцитите. Идентифицирахме транскрипти, протеини и метаболити, за които преди това е било показано, че индуцират клетъчно делене в изследвания върху гризачи“, пишат учените в статия, описваща работата им.

Надеждата е, че тези открития биха могли да доведат до нови регенеративни терапии, които един ден ще ни позволят да се справим с водещата причина за смърт в света.

Източник: sciencealert    
Сърдечна регенерация Инфаркт Сърдечни мускулни клетки Кардиология Медицински изследвания Терапии за сърцето Робърт Хюм Белегова тъкан Сърдечна недостатъчност РНК секвениране
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

