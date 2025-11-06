Инфаркт или инсулт: Как да ги различим и какво да направим в първите минути

И нфарктът и инсултът изискват светкавична реакция - колкото по-добре познавате признаците им, толкова по-големи са шансовете да спасите здравето и живота си.
(Във видеото: "Чудо на медицината": Лекари спасиха жена, след като получава инсулт и инфаркт едновременно)
Какво се случва при инфаркт
Инфарктът на миокарда (сърдечен пристъп) възниква, когато една от коронарните артерии, които хранят сърдечния мускул, се запуши. Най-често причината е разкъсване на атеросклеротична плака, при което се образува тромб, блокиращ притока на кръв. Колкото по-дълго трае запушването, толкова повече се уврежда тъканта.
Симптоми: натиск или силна болка зад гръдната кост, излъчваща към лявата ръка, врата или челюстта. При жените признаците често са по-различни - умора, гадене, болки в гърба или корема, задух. Затова пристъпът понякога остава неразпознат.
Последици: ако кръвотокът не бъде възстановен навреме, част от сърдечния мускул умира и се заменя с тъкан, която не може да се свива и да участва в работата на сърцето. Това отслабва сърцето и повишава риска от сърдечна недостатъчност и аритмии. Навременното лечение и промяната в начина на живот могат да спрат влошаването и да предотвратят повторен пристъп.
Лечение: най-ефективно е през първите часове. Лекарите се стремят възможно най-бързо да възстановят кръвотока – чрез стентиране или медикаменти, които разтварят тромба. По-късно се предписват лекарства за контрол на налягането, холестерола и съсирването на кръвта.
Профилактика:
- контрол на кръвното налягане и холестерола;
- отказ от тютюнопушене;
- редовно движение;
- ограничаване на мазнините, захарта и солта;
- редовни медицински прегледи.
Какво се случва при инсулт
Инсултът е остро нарушение на кръвообращението в мозъка.
Около 87% от случаите са исхемични - със запушване на съд от тромб, а останалите са хеморагични, при които съдът се спуква и предизвиква кръвоизлив.
Мозъчните клетки са изключително чувствителни към липса на кислород - те започват да умират само след няколко минути. За разлика от сърцето, мозъкът не може да компенсира загубената функция.
Признаци на инсулт:
- внезапна слабост или изтръпване на лицето, ръката или крака - обикновено от едната страна;
- нарушена реч, неразбиране на думите;
- проблеми с координацията, замайване, загуба на равновесие;
- замъглено зрение на едното или двете очи;
- внезапно силно главоболие без ясна причина.
Правилото FAST:
Face (лице): усмивката е несиметрична;
Arm (ръка): едната ръка не може да се вдигне;
Speech (реч): думите са неясни;
Time (време): действайте незабавно - обадете се на спешна помощ!
Инсултът по-често от инфаркта води до трайна инвалидност, защото увредените мозъчни клетки не се възстановяват.
Лечение и възстановяване
Не предприемайте нищо самостоятелно - не давайте лекарства, дори за кръвно или „разреждане на кръвта“.
Незабавно се обадете на 112, осигурете достъп на въздух и подгответе медицинска информация за пострадалия.
При исхемичен инсулт лекарите могат в първите часове да въведат медикаменти, разтварящи тромба, или да го премахнат чрез ендоваскуларна процедура.
При хеморагичен инсулт целта е да се спре кръвоизливът и да се стабилизира състоянието.
След острия етап започва дълга рехабилитация - логопед, физиотерапия, упражнения за фината моторика и възстановяване на ежедневните умения.
Няма лекарства, които „възстановяват мозъка“. Така наречените „невропротектори“ не са доказали ефективност в големи проучвания.
Профилактика
Същите мерки, които предпазват от инфаркт, намаляват риска и от инсулт - здравословно хранене, движение, отказ от тютюнопушене и контрол на хроничните заболявания.
Ранната профилактика е единственият сигурен начин да се избегнат тежки последствия.
Най-важното
Инфарктът засяга сърцето, което може частично да компенсира увреждането.
Инсултът засяга мозъка – дори малко поражение може да доведе до сериозна инвалидност.
И двете състояния се развиват най-често при хора с високо кръвно, висок холестерол, тютюнопушене и липса на движение.
Колкото по-рано започнете профилактика, толкова по-голям е шансът да предотвратите трагичен изход.