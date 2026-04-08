България

Почина проф. Илка Попова

Изявен вокален педагог с множество успешно реализирани ученици

8 април 2026, 16:54
Източник: БТА

Д нес ни напусна проф. Илка Попова – изтъкнат вокален педагог, изпълнител и всеотдаен преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, съобщиха пред БТА нейни близки.

Тя посвещава живота си на музикалното изкуство и студентите, оставяйки ярка следа в развитието на българската вокална школа. С висок професионализъм, човечност и вдъхновение проф. Попова възпита поколения певци, които с признателност ще носят нейните уроци и дух, казват за нея колегите ѝ.

Поклонението е на 11 април от 12:00 ч. в православния гробищен парк „Св. Архангел Михаил“, в Бояна. 

Проф. Илка Попова през 1960 г. е приета в Музикалното училище, във Варна. Завършва Музикалната академия в класа на проф. Елена Киселова. След дипломирането си е поканена за асистент в академията. През 1976 г. става редовен асистент към катедра „Класическо пеене“. Дългогодишен преподавател е, доцент, професор, тя заема ръководни длъжности през годините – декан и заместник-ректор.

Изявен вокален педагог с множество успешно реализирани ученици, Възпитаниците ѝ са лауреати на национални и международни конкурси. Проф. Илка Попова е известна с индивидуалния си подход в обучението. Камерна изпълнителка с репертоар от български композитори, проф. Попова активно популяризира българската музика.

Автор е на изследвания за Иван Вульпе и Константин Михайлов-Стоян. Провежда изследователска работа в Москва.

