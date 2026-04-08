Тръмп ще обсъди напускане на НАТО, обяви Белият дом

„Доста е тъжно, че НАТО обърна гръб на американския народ през последните шест седмици, докато американският народ финансира отбраната им“, каза пред репортери днес прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, предаде АФП.

Обмисля ли Тръмп да напусне НАТО

На въпрос дали президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обсъди евентуално напускане на НАТО на срещата си днес в генералния секретар на алианса Марк Рюте, Ливит отговори:

„Това е нещо, което президентът е обсъждал, и мисля, че е нещо, което президентът ще обсъди след няколко часа с генералния секретар Рюте.“

Тръмп се ядоса: НАТО е задънена улица!

„Може би ще чуете директно от президента след тази среща“, добави тя.

Тръмп вече нарече партньорите от НАТО „страхливци“ за ограничаване на достъпа на американските сили до бази на тяхна територия за удари срещу Иран и за отказа да водят усилията за отваряне на стратегическия Ормузки проток.