Днес Израел нанесе най-тежките удари в Ливан

Д нес Ливан беше подложен на най-тежките израелски бомбардировки от началото на войната между „Хизбула“ и Израел миналия месец, предаде „Ройтерс“, като се позова на източник от ливанските сили за сигурност. Над 254 души загинаха, а други 1165 са ранени.

Няколко последователни бомбени експлозии разтърсиха столицата Бейрут и в небето се издигна дим.

Източник: EPA/БГНЕС

Окървавени и ранени хора в Бейрут изоставиха автомобилите си се запътиха към най-близката болница, разкават очевидци.

Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли най-сериозните удари срещу „Хизбула“ от началото на войната и че са поразили инфраструктура на военната групировка в сърцето на цивилни райони в цялата страна.

Ударите в Ливан продължиха часове след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, посочва ДПА.

Според репортер на ДПА в ливанската столица ударите в Бейрут са били нанесени без предупреждение и болниците призовават жителите да даряват кръв.

„При много сериозна ескалация израелски военни самолети извършиха вълна от едновременни въздушни удари по няколко района в Ливан, което доведе, по първоначални оценки, до десетки загинали и стотици ранени“, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от АФП.

Оттам призоваха гражданите „да намалят задръстванията, особено в кварталите на столицата, за да се даде приоритет на спасителните екипи и линейките“.

А израелските удари продължават в Южен Ливан.

Въоръжените сили на Израел обявиха, че ще спрат атаките си срещу ирански цели, но премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в споразумението за прекратяване на огъня с Иран.

Мащабът на убийствата при израелските удари по Ливан днес е „ужасяващ“.

Това заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Волкер Тюрк и призова международната общност да помогне за прекратяването на разгръщащия се „кошмар“.

„Мащабът на убийствата и разрушенията в Ливан днес е просто ужасяващ. Такова клане, само няколко часа след сключването на примирие с Иран, е невъобразимо“, каза Тюрк.